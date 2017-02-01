Руководство центра помощи детям имени Подгорбунского в Чите заподозрили в сокрытии аборта и попытки самоубийства 15-летних воспитанниц. Следственный комитет по Забайкальскому краю начал проверку.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в СК поступило обращение от уполномоченного по правам ребенка по Забайкальскому краю Ивана Катанаева. К нему обратились несколько сотрудников детского центра, которые рассказали, что в январе 2017 года одна из воспитанниц сделала аборт, а другая пыталась совершить самоубийство.

«При этом, по утверждению работников детдома, руководство учреждения о данных фактах умалчивало и в правоохранительные органы не сообщало», — отметили в СК.

Следователи намерены выяснить все обстоятельства происшествий, а также проверить, «нет ли там составов преступлений по статьям о доведении до самоубийства и о вступлении в сексуальную связь совершеннолетнего с подростком, не достигшим 16 лет». Об этом сообщил пресс-секретарь следственного управления СКР по Забайкальскому краю Егор Марков (цитата по ИА «Чита.Ру»).

Он также добавил, что параллельно с этим управление будет выяснять причины, по которым сведения об этих происшествиях стали известны только от уполномоченного, а не от руководства детдома.

«В ближайшее время следователи изымут всю необходимую документацию в детском центре, опросят руководство и персонал детского центра, побеседуют с воспитанниками», — говорится в сообщении СК.

Это уже не первое происшествие в данном детском центре, сообщает ИА «Чита.Ру». В 2015 году сотрудницу Читинского центра помощи детям Елену Смолину после жалоб детей осудили за издевательство над воспитанником. Она заперла его в ящик пожарного щита в качестве наказания, где продержала в течение часа, а затем несколько раз ударила деревянной палкой по рукам. Ее приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима.

По сообщению РИА ФедералПресс, в том же 2015 году воспитанники детского центра пожаловались в Союз добровольцев России на систематические издевательства над ними со стороны воспитателей. По их словам, взрослые за малейшее непослушание кололи их психотропными препаратами, били, запирали в ящик с песком. Одного ребенка даже оставили на некоторое время в лесу, чтобы он «подумал над своим поведением».

В данный момент под следствием находятся бывшие директор центра Светлана Базилевич и заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ирина Грешилов. Их, сообщает ИА «Чита.Ру», подозревают в мошенничестве и использовании служебного имущества в своих целях. По данным Интерфакса, руководство учреждения присвоило больше 1,6 миллиона рублей.