Фотограф Александр Васюкович получил вызов в следственный отдел по Таганскому району Москвы из-за жалобы на выставку «Прямой взгляд», где были представлены его фотографии с юго-востока Украины.

Письмо СК Васюкович опубликовал на своей странице в фейсбуке 1 февраля: в нем говорится, что фотограф должен явиться в следственный отдел по Таганскому району Москвы «для получения письменных объяснений по материалу проверки не позднее 16 февраля текущего года».

В письме СК уточняется, что проверка проводится в связи с обращением депутата муниципального округа Якиманка Дмитрия Захарова, считающего, что на выставке «Прямой взгляд» демонстрировались работы, содержащие пропаганду запрещенной в России организации «Правый сектор».

Выставка фотографий, о которой идет речь, проходила в конце сентября в Сахаровском центре в Москве. На экспозиции тогда были представлены фотографии Васюковича, сделанные им в 2015 году. Как сообщил «Новой газете» сам автор работ, на фотографиях были запечатлены солдаты вооруженных сил и национальной гвардии Украины.

Васюкович добавил, что перед выставкой, он снова ездил на Украину, чтобы узнать, что случилось с героями его работ за прошедший год. На выставленных в Москве фотографиях Васюкович отметил погибших солдат.

Белорусский фотограф добавил, что не собирается ехать в Москву только из-за вызова СК, о чем он уже сообщил по электронной почте в Следственный комитет. В ответ Васюкович получил просьбу связаться со следователем, когда он все-таки окажется в городе.

На выставке «Прямой взгляд» кроме работ Васюковича также выставлялись фотографии с юго-востока Украины, сделанные журналистом Сергеем Лойко, которого, как сообщает «Эхо Москвы», тоже вызвали на допрос.

Журналист рассказал изданию, что готов встретиться со следователями.

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Напомним, 28 сентября фотовыставку «Прямой взгляд » в Сахаровском центре разгромили. Пришедшие в центр активисты движения НОД и примкнувшие к ним люди, называвшие себя «казаками», «политологами», и «ополченцами», требовали немедленного закрытия выставки и обвиняли организаторов в пособничестве фашистам.

Андрей Дубровский — для «Новой газеты»