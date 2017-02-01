Новая газета

Украина обвинила Россию в обстреле военного самолета

Политика

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Министерство обороны Украины обвинило Россию в обстреле военного транспортного самолета Ан-26 над Черным морем.

По словам министра обороны Украины, инцидент произошел 1 февраля в районе Одесского газового месторождения в тот момент, когда самолет совершал тренировочный полет.

«В результате обстрела самолета было нанесено повреждение. Экипаж самолета при этом не пострадал, Ан-26 продолжил выполнение полетного задания», — сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

Самолет, по словам министра, обстреляли из стрелкового оружия. После его возвращения на аэродром при внешнем осмотре обнаружили трехсантиметровое пулевое отверстие.

Фото: Степан Полторак

Полторак добавил, что экипаж обнаружил и зафиксировал работу радиолокационной станции России в активном режиме. По словам министра, это обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны.

О произошедшем доложено президенту Украины Петру Порошенко.

Российская сторона пока никак не прокомментировала данный инцидент.

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