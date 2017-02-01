Министерство обороны Украины обвинило Россию в обстреле военного транспортного самолета Ан-26 над Черным морем.

По словам министра обороны Украины, инцидент произошел 1 февраля в районе Одесского газового месторождения в тот момент, когда самолет совершал тренировочный полет.

«В результате обстрела самолета было нанесено повреждение. Экипаж самолета при этом не пострадал, Ан-26 продолжил выполнение полетного задания», — сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

Самолет, по словам министра, обстреляли из стрелкового оружия. После его возвращения на аэродром при внешнем осмотре обнаружили трехсантиметровое пулевое отверстие.

Полторак добавил, что экипаж обнаружил и зафиксировал работу радиолокационной станции России в активном режиме. По словам министра, это обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны.

О произошедшем доложено президенту Украины Петру Порошенко.

Российская сторона пока никак не прокомментировала данный инцидент.