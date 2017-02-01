МИД Норвегии вызвал посла России в Осло Теймураза Рамишвили, чтобы выразить протест из-за отказа в визах норвежским депутатам, сообщается на сайте ведомства.

Поездка в Москву парламентской делегации из Норвегии должна была состояться 2–3 февраля. Она должна была стать первым официальным визитом такого уровня с начала 2014 года.

Однако Россия отказалась выдавать визы двоим членам делегации. Всего в состав делегации входило пять человек. Глава норвежской делегации Анникен Витфельдт сообщила, что в итоге визит был отменен.

Глава МИД Норвегии Бёрге Бренде заявил, что ведомство считает «решение России неоправданным и неразумным».

«Призываем российские власти вновь рассмотреть этот вопрос и искренне надеемся на то, что решение удастся найти, поскольку речь идет об официальном приглашении главы комитета Совфеда по международным делам [Константина Косачева] главе комитета по внешней политике и обороне парламента Норвегии», — добавил Бренде.

Дипломатический источник Интерфакса, в свою очередь, заявил, что отказ в визах норвежским депутатам стал ответной мерой на введенные Норвегией ограничения в доступе на Шпицберген россиян из санкционных списков ЕС.