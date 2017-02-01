В Москве водителей без полисов ОСАГО намерены искать с помощью камер фотофиксации нарушений. Российский союз автостраховщиков (РСА) ведет переговоры с московскими властями о реализации подобного проекта. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе РСА.

«Мы предполагаем поэтапную реализацию этого проекта. То есть на первом этапе автовладельцу не будет выписываться штраф, а будет лишь приходить информационное письмо об отсутствии полиса ОСАГО. В дальнейшем могут взиматься штрафы за езду без “автогражданки” в случае выявления таких фактов камерами», — сказал президент (РСА) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

Согласно КоАП, административный штраф за езду без полиса ОСАГО составляет 800 рублей. Если транспортным средством управляет водитель, не внесенный в полис ОСАГО, или срок действия полиса ОСАГО истек, штраф составит 500 рублей.

По словам Юргенса, у НССО уже есть успешный опыт реализации подобного проекта. Союз страховщиков совместно с московскими властями выявляет машины, которые не имеют страховку гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП). Этот опыт может быть распространен и на ОСАГО, уверен Юргенс.

По данным Интерфакса, проект может быть запущен в первом полугодии 2017 года.