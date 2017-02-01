Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников распорядился установить пограничную зону на границе России с Белоруссией, передает Интерфакс.

Сообщается, что решение принято для «создания необходимых условий охраны государственной границы РФ».

Региональные управления ФСБ в Псковской, Смоленской и Брянской областях должны установить на границе предупреждающие знаки и определить время и места въезда в пограничную зону.

Отметим, что ранее пограничной зоны на границах субъектов Российской Федерации с Белоруссией не было. В Брянской области существовала пограничная зона только вдоль границы с Украиной, в Псковской — вдоль границы с Эстонией и Латвией.

В начале января президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, разрешающий иностранным гражданам без визы находиться в стране в течение пяти дней. Указ распространяется на 80 стран, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это решение, заявил, что введение безвизового режима является «внутренним делом Белоруссии». Он добавил, что с Москвой этот шаг согласовывался.