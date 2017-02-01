В штабе российского Черноморского Флота категорически отвергли сообщения Украины о якобы обстреле 1 февраля украинского самолета Ан-26. Это следует из официального ответа, полученного «Новой газетой».

«Сегодня утром в период 11:30–12:00 мск украинский самолет ВСУ Ан-26, бортовой № 53, совершил два явных провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые вышки “Таврида” и “Крым-1” в Черном море. Во время второго захода украинского Ан-26, для предотвращения возможной авиакатастрофы из-за столкновения с мачтой вышки, сотрудник подразделения охраны буровой платформы подал четыре световых сигнала из “сигнального” пистолета», — заявил представитель штаба Черноморского Флота.

При этом он добавил, что «каждому, кто хоть раз в руках держал сигнальный пистолет или новогодние фейерверки, без слов понятно, что никакой угрозы самолету не было и не могло быть».

Ранее в среду министра обороны Украины Степан Полторак заявил, что Россия обстреляла военный транспортный самолет Ан-26 над Черным морем, когда он совершал тренировочный полет. При осмотре самолета экипаж обнаружил трехсантиметровое пулевое отверстие.

Полторак также заявил, что экипаж обнаружил и зафиксировал работу радиолокационной станции России в активном режиме, что обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны.

О произошедшем министр доложил президенту Украины Петру Порошенко.