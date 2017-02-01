Информация об обстреле в Донбассе беспилотника Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не соответствует действительности. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе организации.

«Вопреки сообщениям в некоторых СМИ, в последнее время ни один из беспилотников СММ ОБСЕ не подвергался атакам»», - сообщили в спецмиссии ОБСЕ.

Ранее в среду в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что украинская сторона якобы атаковала беспилотный летательный аппарат ОБСЕ в небе над Макеевкой.

«Вчера в 23:38 был зафиксирован пуск ракеты ЗРК «Бук» с позиций вооруженных сил Украины в районе Авдеевки», - приводит слова представителя командования Донецкое агенство новостей.

ДНР утверждала, что фрагменты ракеты были обнаружены в районе макеевской городской больницы № 5.

Бои в районе Авдеевки и Донецка продолжаются уже несколько суток. Совет Безопасности ООН призвал к немедленному возвращению к режиму прекращения огня в Донбассе и выразил «свою полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины».

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в минувшие выходные зафиксировала наличие танков и гаубиц возле Авдеевки и участившиеся случаи нарушения режима тишины.