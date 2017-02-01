Посла России в Норвегии Теймураза Рамишвили не вызывали в Министерство иностранных дел Норвегии. Об этом он сообщил РБК.

«Меня никто никуда не вызывал. У нас нормальный рабочий контакт с руководством МИД. В том числе по вопросам парламентской делегации», — заявил Рамишвили.

Говоря о причинах отказа выдать российские визы двум членам норвежского парламента, посол пояснил, что они давно находятся в контрсанкционном списке. Он добавил, что это решение может быть пересмотрено, если Норвегия снимет аналогичные санкции с российских парламентариев.

Ранее в среду МИД Норвегии заявил, что вызвал посла России в Осло, чтобы выразить протест из-за отказа в визах норвежским депутатам. Поездка в Москву парламентской делегации из Норвегии должна была состояться 2–3 февраля, однако Россия отказалась выдавать визы двоим из пяти членов делегации.

Глава МИД Норвегии Бёрге Бренде заявил, что ведомство считает «решение России неоправданным и неразумным» и призвал Россию вновь рассмотреть этот вопрос.

«Искренне надеемся на то, что решение удастся найти, поскольку речь идет об официальном приглашении главы комитета Совфеда по международным делам [Константина Косачева] главе комитета по внешней политике и обороне парламента Норвегии», — добавил Бренде.