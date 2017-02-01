Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на уровне 0,5-0,75 процента. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Отметим, что это было первое заседание комитета по открытым рынкам ФРС при новом президенте США Дональде Трампе.

Решение сохранить базовую ставку на прежнем уровне, как сказано в заявлении, нацелено на поддержку укрепления условий рынка труда и возвращение к уровню инфляции в 2%.

В феврале ФРС подняла базовую ставку c 0,25-0,5 процента до нынешнего уровня. Это было первым повышением с декабря 2015 года, а до этого ставка повышалась в июне 2006 года. При этом с конца 2008 года регулятор сохранял ее на рекордном минимуме 0–0,25%.

Повышение базовой ставки может привести к росту курса доллара и замедлению инфляции в США, что отразится на других валютах.