Сенат США одобрил Тиллерсона на пост госсекретаря
Сенат одобрил бывшего главу нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США.
За него проголосовали 56 сенаторов, еще 43 выступили против.
Позднее в Овальном кабинете Белого дом Рекс Тиллерсон был приведен к присяге. Президент США Дональд Трамп в связи с вступлением Тиллерсона в должность отметил, что «настало время, когда можно с полностью открытыми глазами сфокусироваться на международных связях».
Напомним, Трамп выдвинул Тиллерсона на пост госсекретаря 13 декабря.
«Он будет человеком, мощно и четко отстаивающим американские интересы, и он сможет исправить ошибки тех лет, когда внешняя политика шла по неправильному пути», — сказал Трамп.