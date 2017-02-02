Сенат одобрил бывшего главу нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США.

За него проголосовали 56 сенаторов, еще 43 выступили против.

Позднее в Овальном кабинете Белого дом Рекс Тиллерсон был приведен к присяге. Президент США Дональд Трамп в связи с вступлением Тиллерсона в должность отметил, что «настало время, когда можно с полностью открытыми глазами сфокусироваться на международных связях».

Напомним, Трамп выдвинул Тиллерсона на пост госсекретаря 13 декабря.

«Он будет человеком, мощно и четко отстаивающим американские интересы, и он сможет исправить ошибки тех лет, когда внешняя политика шла по неправильному пути», — сказал Трамп.