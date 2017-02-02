Новая газета

Сенат США одобрил Тиллерсона на пост госсекретаря

Политика

Сенат одобрил бывшего главу нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США. 

За него проголосовали 56 сенаторов, еще 43 выступили против.

Позднее в Овальном кабинете Белого дом Рекс Тиллерсон был приведен к присяге. Президент США Дональд Трамп в связи с вступлением Тиллерсона в должность отметил, что «настало время, когда можно с полностью открытыми глазами сфокусироваться на международных связях».

 

Напомним, Трамп выдвинул Тиллерсона на пост госсекретаря 13 декабря. 

«Он будет человеком, мощно и четко отстаивающим американские интересы, и он сможет исправить ошибки тех лет, когда внешняя политика шла по неправильному пути», — сказал Трамп.

Теги:
трамп, госдеп, сша

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