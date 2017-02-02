Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью немецкой газете Berliner Morgenрost, что намерен провести референдум по вопросу вступления страны в НАТО.

«Четыре годы назад членство Украины в НАТО поддерживали 16% населения. Сейчас – 54%. Как президент я руководствуюсь мнением своего народа — я проведу референдум по вопросу вступления в НАТО. Если украинцы проголосуют за, я приложу все усилия для того, чтобы добиться членства Североатлантическом альянсе», — сказал он.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявля, что для достижения критериев для вступления в альянс Киеву потребуется много времени.

Кроме того, глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер отмечал, что Украине потребуется минимум 20 лет, прежде чем она станет членом Европейского союза или НАТО.