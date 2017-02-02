Палата общин британского парламента в первом чтении приняла законопроект о начале выхода страны из Европейского союза, известного как Brexit. Об этом сообщает Би-би-си.

За законопроект проголосовали 498 депутатов, 114 высказались «против».

Второе чтение назначено на 6 февраля. После законопроект будет направлен в Палату лордов.

Напомним, законопроект был внесен в парламент после решения Верховного суда Великобритании, запретил правительству приводить в действие 50-ю статью Лиссабонского договора о выходе страны из ЕС без одобрения парламента.

Ранее в ноябре Высокий суд Лондона постановил, что правительству Британии необходимо заручиться согласием парламента, однако британское правительство под управлением премьер-министра Терезы Мэй не согласилось с таким решением и подало апелляцию в вышестоящую инстанцию — Верховный суд Великобритании.

24 июня стали известны результаты референдума о выходе Великобритании из состава ЕС. Более половины (52%) проголосовали за отделение от Евросоюза.