Из-за удара по боевикам в Йемене, который 29 января нанесли ВВС США, могли погибнуть мирные граждане, в том числе дети. Об этом сообщило Центральное командовании американских вооруженных сил в распространенном заявлении.

В настоящее момент продолжается расследование по этому вопросу.

«Продолжающаяся проверка должна определить, есть ли еще неучтенные жертвы среди гражданского населения в результате операции, в ходе которой погиб американский военнослужащий Уильям «Райан» Оуэнс и получили ранения еще три представителя вооруженных сил США», — говорится в сообщении.

Ранее AFP сообщало, что этот удар стал первой широкомасштабной операцией американских войск в Йемене после вступления в должность президента Дональда Трампа. В результате операции американских ВВС были убиты более 40 боевиков, связанных с «Аль-Каидой» (запрещена в России).

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с осени 2014 года.