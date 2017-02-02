Почти 150 человек эвакуированы из Авдеевки в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 07.00 (08.00 мск —ред.) 2 февраля из города Авдеевка эвакуированы 149 человек (из них 77 детей)», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в городе функционируют один пункт жизнеобеспечения, три стационарных пункта обогрева, к которым обратилось более 4,5 тысячи человек, три полевые кухни.

Ранее в результате боевых действий город Авдеевка лишился снабжения теплом и водой.

Бои в районе Авдеевки и Донецка продолжаются уже несколько суток. Совет Безопасности ООН призвал к немедленному возвращению к режиму прекращения огня в Донбассе и выразил «свою полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины».

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в минувшие выходные зафиксировала наличие танков и гаубиц возле Авдеевки и участившиеся случаи нарушения режима тишины.