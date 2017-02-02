Главе карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрию Дмитриеву, который является фигурантом дела о детской порнографии, назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом «Новой газете» сообщили в Следственном управлении СК по Карелии.

В пресс-службе регионального СК уточнили, что экспертиза проводится по инициативе следствия.

«По этому делу назначен ряд экспертиз, не только психиатрическая, это общее правило работы, учитывая, что здесь статья такая трудная. Его обвиняют в достаточно необычном преступлении, неприятном для взрослого человека. Такие же экспертизы назначили и его приемной дочери», — рассказал «Новой газете» адвокат Виктор Ануфриев.

По словам адвоката, экспертизы, вероятно, уже прошли по документам, и ознакомиться с их результатами он сможет в ближайшие дни.

«Скоро заканчивается его срок содержания под стражей, следователи торопятся закончить и передать дело прокурору, и дальше в суд. Получится это или нет – станет понятно в ближайшие дни», — добавил адвокат.

Напомним, Юрия Дмитриева задержали в декабре 2016 года по обвинению в изготовлении и распространении детской порнографии. Как выяснилось, дело завели из-за фотографий в медицинском «Дневнике здоровья» его приемной дочери. До ареста Дмитриев проживал вместе со своей гражданской женой и приемной 11-летней дочерью. Он останется под арестов до середины февраля. Сам Дмитриев в зале суда назвал обвинение «сюрреализмом» и «заказухой».

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В январе писатели, журналисты, режиссеры, правозащитники, политики, политологи и деятели наук обратились с открытым письмом в защиту Дмитриева.

«Мы полагаем, что арест Ю.А.Дмитриева — политически мотивированное преследование с целью опорочить его доброе имя, остановить его правозащитную деятельность и деятельность общественной организации, которую он возглавляет», — убеждены авторы письма.

Подписанты требуют изменить меру пресечения для Дмитриева, остановить «развязанную в СМИ кампанию по шельмованию» и провести независимое расследование.