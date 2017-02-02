Россияне 1 февраля, когда началось действие третьего этапа закона о «дальневосточном гектаре», подали 2,5 тысячи заявок на получение участка в регионе. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Сообщается, что большой интерес к программе по выделению «дальневосточного гектара» проявили жители Москвы и Московской области, на втором месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Наибольшим спросом пользуются участки в Приморье, Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия).

Напомним, закон о «дальневосточном гектаре», согласно которому любой россиянин вправе бесплатно получить на Дальнем Востоке один гектар земли, находящийся в государственной или муниципальной собственности, начал действоватьв России с 1 июня.

Земля в Якутии, на Камчатке, в Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Еврейской автономной области, а также на Чукотке предоставляется на пять лет, она должна быть свободна от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. По прошествии этих лет участок можно будет арендовать или получить в собственность.

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На первом этапе реализации проекта заявки могли подавать только жители Дальнего Востока, с 1 февраля 2017 года такую возможность получили все граждане России.

Землю можно использовать для любой деятельности. В августе лучшей идеей по освоению «дальневосточного гектара» была признана ферма по выращиванию грибов шиитаке.