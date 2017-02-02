Министерство обороны России отказалось от планов построить парк «Патриот» на горе Гасфорта в Севастополе. Военное ведомство направило в адрес правительства города соответствующее уведомление.

«Мы получили письменную позицию Министерства обороны, в которой говорится, что они не готовы рассматривать земельный участок у горы Гасфорта для реализации филиала парка "Патриот". Это связано, в том числе, с учетом мнения горожан, которые приняли активное участие в общественных слушаниях», — заявил в интервью севастопольским телеканалам губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

При этом, по словам главы города, Севастополь намерен предложить министерству обороны альтернативные площадки для размещения парка.

Новость об отказе военного ведомства от притязаний на земли Гасфорты была положительно принята и севастопольскими депутатами.

«Мы горячо поддерживаем саму идею создания парка, но не согласны с вариантом размещения его на территории около горы Гасфорта. Там находится источник резервного водоснабжения Севастополя. Это природоохранная территория, на которой растут краснокнижные растения, здесь расположены памятники истории, в том числе ранние средневековые земледельческие поселения. На данной территории разбивать филиал парка «Патриот», с нашей точки зрения, невозможно», — говорится в заявлении председателя законодательного собрания Севастополя Екатерины Алтабаевой.

По мнению севастопольского бизнесмена Олега Николаева, соратника «народного мэра» города Алексея Чалого, сейчас главная задача городских властей — удержать инвестиции Министерства обороны (порядка 3 млрд рублей) в Севастополе.

Основания севастопольских политиков и общественников о возможном переносе парка из города-героя небеспочвенны: по информации «Новой газеты», свои предложения по размещению парка для Министерства обороны РФ сейчас готовит правительство Республики Крым.

Минобороны заинтересовалось участком в 380 га у горы Гасфорта осенью 2016 года. До 12 декабря военное ведомство должно было предоставить правительству города свою модель развития этой территории, но сделано этого не было.

В настоящий момент земля у Гасфорты находится в аренде у мотоклуба «Ночные волки». Свое право на пользование этой землей также предъявляет Балаклавское рудоуправление.