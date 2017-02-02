Украина передаст доказательства обстрела своего транспортного самолета Ан-26 над Черным морем со стороны России в Международный уголовный суд. Об этом заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос, передает «112 Украина».

По его словам, украинская прокуратура уже начала производство по делу об обстреле. Одну из пуль следователи затем намерены передать в международный суд.

«Сейчас проводят экспертизу, чтобы установить патроны, потому что это доказательство», — сказал Матиос, добавив, что пуля является «доказательством гибридной военной агрессии» после присоединения Крыма к России.

Напомним, накануне министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Россия обстреляла военный транспортный самолет Ан-26 над Черным морем, когда тот совершал тренировочный полет. При осмотре самолета экипаж обнаружил трехсантиметровое пулевое отверстие.

Полторак также заявил, что экипаж обнаружил и зафиксировал работу радиолокационной станции России в активном режиме, что обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны.

В штабе российского Черноморского Флота категорически отвергли обвинения украинской стороны. По словам представителя российского флота, украинский самолет «совершил два явных провокационных захода на предельно низкой высоте». Для предотвращения возможной авиакатастрофы из-за столкновения с мачтой вышки, сотрудник подразделения охраны буровой платформы подал четыре световых сигнала из «сигнального» пистолета.

При этом в Черноморском флоте отметили , что «каждому, кто хоть раз в руках держал сигнальный пистолет или новогодние фейерверки, без слов понятно, что никакой угрозы самолету не было и не могло быть».