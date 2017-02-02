ЕСПЧ присудил Навальному 63 тысячи евро за задержания на протестных акциях
Европейский суд по правам человека присудил Алексею Навальному компенсацию в размере 63 тысячи евро за допущенные российскими властями нарушения при задержании оппозиционера на протестных акциях.
В ЕСПЧ Навальный оспаривал семь случаев задержаний: после президентских выборов в марте 2012 года, три задержания после акции протеста на Болотной площади в мае 2012 года, у Следственного комитета в октябре 2012 года и два задержания у Замоскворецкого районного суда Москвы в феврале 2014 года.
ЕСПЧ счел, что Навальный подвергался незаконному преследованию, и присудил ему компенсацию в размере 63 тысячи евро.В каждом случае его доставляли в отделение полиции, где он находился по несколько часов, пока составлялся протокол об административном правонарушении.
Европейский суд по правам человека уже не раз вставал на сторону оппозиционера. В частности, в 2016 году признал, что российский суд нарушил права Навального и бизнесмена Петра Офицерова, поскольку осудил их за деяния, неотличимые от обычной предпринимательской деятельности. После этого Минюст России выплатил ему более 3,4 миллиона рублей, а Верховный суд отменил приговор и отправил «дело Кировлеса»на новое рассмотрение.