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Координатора «Открытой России» Владимира Кара-Мурзу-младшего экстренно госпитализировали в Москве, сообщил «Новой газете» депутат заксобрания Петербурга Борис Вишневский.

Кара-Мурза находится в реанимации в московской городской клинической больнице №7.

«Он пока еще в сознании. Его симптомы похожи на те, которые были в мае 2015 года», — сказал Вишневский.

В мае 2015 года Кара-Мурза экстренно попал в больницу, где врачи ввели его в состояние медикаментозного сна, поставив диагноз — острая почечная недостаточность. Его отец тогда заявил, что политика отравили.

Французские специалисты только в январе 2016 года предоставили результаты экспертизы: они показали, что в организме политика была значительно превышена допустимая для человека концентрация четырех тяжелых металлов (марганца, меди, цинка и ртути).

Получив результаты экспертизы, Кара-Мурза заявил, что они подтверждают, что его пытались отравить.

В последнее время Владимир Кара-Мурза-младший активно занимался проектом, в рамках которого в разных городах России демонстрировали фильм «Немцов», посвященный убитому политику Борису Немцову. Несколько раз показы срывались из-за того, что площадки отказывали организаторам.