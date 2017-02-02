Защита начала предъявлять доказательства на процессе Кировлеса — вчера и сегодня адвокаты заявляли свои ходатайства о вызове свидетелей, об изъятии неправильно оформленных доказательств из дела и о рассмотрении отпускных цен «Кировлеса». Судья Втюрин отказал во всех ходатайствах защите.

Отпускные цены КОГУП «Кировлес» - ключевой вопрос дела, так как Навальный и Офицеров обвиняются именно в том, что «ВЛК» Офицерова покупал лес в «Кировлеса» по заниженным, невыгодным ценам. На первом процессе конкретные цены также рассмотреть не удалось, все обвинение, как и сейчас, строилось на показаниях бывшего гендиректора «Кировлеса» Опалев и его подчинённых.

«Эти документы скрываются. Вы лишили нас последней возможности защиты. Идёт процесс не с обвинительным уклоном, а с предрешенным решением, - заявил Навальный судье, - Вы отклонили все наши ходатайства до единого, не дали нам получить ни одного документа, классный процесс получается!».

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Накануне суд запретил Алексею Навальному и Петру Офицерову выезжать из Кирова до 10 февраля в качестве меры пресечения .Свое решение судья Втюрин объяснил тем, что подсудимые не явились на два заседания. При этом еще в начале заседания в среду адвокаты заявляли, что предупреждали суд об уважительных причинах неявки: «Офицерову вызывали "скорую", а адвокат Кобзев уведомлял, что у него заседание в Тверском суде Москвы».

Сам Навальный заявил, что пока он подписку не давал и не собирается ее соблюдать. По его словам, 4 февраля он намерен присутствовать на открытии своего предвыборного штаба в Санкт-Петербурге.

«Дело Кировлеса» против оппозиционера Алексея Навального и бизнесмена Петра Офицерова повторно рассматривается в Ленинском суде Кирова. Первый раз Верховный суд отменил приговор, руководствуясь решением Европейского суда по правам человека.

При этом Верховный суд России не просто снял судимость, а отправил дело в тот же суд на новое рассмотрение, и теперь все доказательства рассматривают заново.