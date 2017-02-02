Сотрудники МВД за последние полтора года предотвратили множество кибератак на российскую банковскую систему, в результате которых могли быть похищены три миллиарда рублей. Об этом рассказал глава Бюро социальных технических мероприятий МВД России (управление «К») Алексей Мошков, сообщает Интерфакс.

По его словам, сотрудники управления предотвратили деятельность двух преступных групп, которые проводили атаки на кредитные и финансовые организации. Сегодня, по словам представителя ведомства, хакеры прибегают к использованию многовекторных атак, которые позволяют найти индивидуальные уязвимости в системе защиты кредитно-финансовых организаций.

«Необходимо нацелить удар на экономическую составляющую данного вида преступлений и добиться снижения коммерческой привлекательности преступлений такого рода», — сказал Мошков.

По оценкам ФСБ, всемирный ущерб от компьютерных преступлений за последние годы составляет до $1 трлн. За прошлый год только объекты критической информационной инфраструктуры России подвергались кибератакам около 70 миллионов раз.

В ФСБ утверждают, что большинство компьютерных атак совершались из-за рубежа.

В начале декабря правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за создание программ для кибератак на критическую информационную инфраструктуру (КИИ) России. Кабмин предлагает наказывать за «создание или распространение компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на КИИ РФ, включая уничтожение, блокирование, модификацию, копирование информации, содержащейся в ней, или нейтрализацию средств защиты указанной информации».