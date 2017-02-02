Военная прокуратура Южного региона Украины открыла уголовное дела по факту инцидента с траспортным самолетом Ан-26.

Дело возбуждено по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса страны — покушение на убийство двух или более лиц при отягчающих обстоятельствах.

«При осмотре самолета обнаружено повреждение в виде трехсантиметрового пулевого отверстия, что может свидетельствовать о последствиях обстрела из стрелкового оружия», — сообщили в прокуратуре.

Накануне вечером Украина в лице главного военного прокурора страны пообещала передать доказательства обстрела своего самолета в Международный уголовный суд.

По утверждению министра обороны Украины Степана Полторака, Россия якобы обстреляла военный транспортный самолет Ан-26 над Черным морем, когда тот совершал тренировочный полет. При осмотре самолета экипаж обнаружил трехсантиметровое пулевое отверстие.

В штабе российского Черноморского Флота категорически отвергли обвинения украинской стороны. По словам представителя российского флота, украинский самолет совершил два явных провокационных захода на предельно низкой высоте. Для предотвращения возможной авиакатастрофы из-за столкновения с мачтой вышки, сотрудник подразделения охраны буровой платформы подал четыре световых сигнала из «сигнального» пистолета.

При этом в Черноморском флоте отметили , что «каждому, кто хоть раз в руках держал сигнальный пистолет или новогодние фейерверки, без слов понятно, что никакой угрозы самолету не было и не могло быть».