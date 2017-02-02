ФСБ проверит комитет культуры Петербурга и министерства культуры России, передает РБК со ссылкой на источники.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил эту информацию.

Поводом для проверок стали подозрения в махинациях с историческими зданиями Петербурга. По данным РБК, здания, находившиеся в собственности городского фонда, лишались статуса исторического и переходили в коммерческое пользование.

В махинации могли быть вовлечены более десяти человек. Предприниматели, пишет РИА Новости, получали здания по «максимально выгодной цене».

Во вторник, 31 января, сотрудники ФСБ изъяли документы в Государственном Эрмитаже в Петербурге. Однако собеседник РИА Новости отметил, что проверка чиновников в комитете культуры не связана с обысками.