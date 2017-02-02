Двадцать международных федераций допустили российских паралимпийцев к участию в квалификационных соревнованиях к зимним Паралимпийским играм 2018 года. Об этом инфоагентству ТАСС заявил председатель исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР), первый вице-президент организации Павел Рожков.

«Международная федерация керлинга и еще 19 федераций допустили наших спортсменов. Они выступают на чемпионатах Европы и мира, участвуют в квалификационных соревнованиях», — сказал Павел Рожков.

Первый вице-президент ПКР также добавил, что организация будет добиваться участия российских паралимпийцев в Играх-2018.

«ПКР ведет работу, чтобы добиться участия наших ребят в Паралимпиаде 2018 года. Задача, чтобы наши ребята приняли участие в Играх», — сказал Павел Рожков.

Напомним, что ранее Международный Паралимпийский комитет (МПК) отказал российским спортсменам в участии в квалификации к Паралимпиаде-2018, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане.

Ранее Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин в интервью «Новой газете» рассказал о шансах российских спортсменов принять участие в квалификационных соревнованиям Паралимпийских игр-2018.

Андрей Дубровский — для «Новой газеты»