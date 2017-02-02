Арбитражный суд Московской области подтвердил решение о запрете авиакомпании-лоукостеру «Победа» взимать плату за провоз рюкзаков в ручной клади, передает ТАСС.

Суд отклонил требование «Победы» отменить предписание Ространснадзора бесплатно провозить багаж весом до 10 килограммов и подтвердил законность решения судов нижестоящих инстанций, которые признали правомерным предписание службы.

Представители авиакомпании намерены оспорить решение Ространснадзора в Верховном суде РФ.

«Четких критериев для определения дамского рюкзака не существует. Более того, рюкзак не входит в перечень вещей, которые мы обязаны принять к бесплатной перевозке», — заявили в компании.

Напомним, 24 октября Арбитражный суд Москвы обязал «Победу» убрать из правил перевозки примерные описания портфеля и дамской сумки, которые пассажиры имеют право провозить бесплатно. В июле тот же суд Москвы обязал лоукостер «Победа» провозить дамские сумочки и портфели бесплатно.

Сейчас, согласно правилам авиакомпании, дамской сумкой считается только предмет с одной ручкой, если у сумки две ручки, она считается рюкзаком, провоз которого стоит по меньшей мере 999 рублей.