В конце января полиция Чечни и региональное управление ФСБ начали проверки некоммерческих организаций, получающих иностранное финансирование, сообщает правозащитный центр «Мемориал».

Проверки проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупция МВД Чечни, Центра «Э», управления ФСБ по республике и главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, специализирующиеся на расследовании преступлений в экономической и налоговой сферах.

«В адрес НКО звучат обвинения в том, что они занимаются подрывной деятельностью, выполняют роль иностранных агентов и при этом не направляют в Минюст заявления о включении их в "реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента"», — сказано в заявлении центра.

Как уточнил руководитель программы «Горячие точки» Олег Орлов, правозащитники не знают процессуальных оснований проверок.

«Чечня — это не остальная Россия, при всех ужасах остальной России, это даже не соседние северокавказские регионы. Чечня — атмосфера российского 37 года. Этим летом НКО отбились и не сдавали списки заявителей, которые приходили к ним с жалобами. Получится ли отбиться в следующий раз? Одному богу известно», — добавил Олег Орлов.

В «Мемориале» напомнили, что летом 2016 года в Чечне также проверяли НКО. Тогда правоохранительные органы требовали доказательства того, что получаемые организациями иностранные гранты и пожертвования используются по назначению. Помимо этого пытались обязать организации предоставлять личные данные людей, которые обращались к ним за помощью. НКО отстаяли свое право не предоставлять эту информацию.