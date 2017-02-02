Президент России Владимир Путин снял с должностей 16 генералов МЧС, МЧС и Следственного комитета. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-потрале правовой информации.

Путин освободил от занимаемых должностей 13 высокопоставленных сотрудников МЧС, двух сотрудников МВД, а также руководителя Следственного управления СК по Ханты-Майнсийскому автономному округу и прокурора Ярославской области.

Отметим, что освобожденный от должности начальник Северо-Кавказского регионального центра МЧС Николай Литюк 1 февраля был награжден медалью «Во Славу Осетии» за ликвидацию последствий схода сели на Военно-Грузинской дороге.

Отправленный в отставку начальник Уральского регионального центра МЧС России Сергей Мирошниченко руководил оперативной группой, которая тушила лесные пожары на Ямале.

Этим же указом президент назначил двух заместителей министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также назначил Олега Камшилова прокурором Крыма. Также Путин назначил Бориса Маркова прокурором Ленинградской области.

Осенью президент страны освободил от должности четырех генералов МВД. Тогда своих должностей лишились помощник главы МВД, министр внутренних дел по республике Башкортостан , главный инспектор МВД , а также первый замглавнокомандующего внутренними войсками.