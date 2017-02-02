Калачинский городской суд Омской области приговорил депутата Калачинского района Александра Овчаренко к двум годам лишения свободы условно за нападение на корреспондента «Первого городского телеканала» Вахита Ниязова, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора области Татьяну Булихову.

«Калачинский городской суд Омской области назначил Овчаренко наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста путем принуждения его к отказу от распространения информации, соединенное с насилием над журналистом и повреждением его имущества», — сказала Булихова.

Кроме того, с депутата будет также взыскан материальный ущерб за разбитый микрофон в размере 14,5 тысяч рублей и 30 тысяч рублей — в качестве компенсации морального вреда. Издание уточняет, что после вступления приговора в силу районный совет Калачинского района рассмотрит возможность лишения Овчаренко мандата депутата.

Суд установил, что помощник кандидата в депутаты Законодательного собрания Омской области Хабулды Шушубаева, депутат Калачинского райсовета Александр Овчаренко напал на корреспондента «Первого городского телеканала» Вахита Ниязова 7 сентября прошлого года.

Инцидент произошел в селе Царицыно Калачинского района во время встречи Шушубаева с избирателями. Журналист пытался задать депутату заксобрания вопрос об обманутых дольщиках микрорайона «Ясная поляна», который строила компания последнего. Помощник депутата несколько раз ударил репортера, а затем выхватил у него из рук микрофон и выбросил на улицу.

Журналист в тот же день написал заявление в УМВД, а 8 сентября «Первый городской телеканал» обратился в прокуратуру. 12 сентября следственное управление Следственного Комитета России по Омской области возбудило уголовное дело в отношении депутата Овчаренко за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Андрей Дубровский — для «Новой газеты»