Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего воспитанника сургутской спецшколы, подозреваемого в нанесении телесных повреждений другому ученику.

По версии следствия, обвиняемый систематически бил своего сверстника, а также требовал деньги.

Поводом для проверки стало обращение родителей, которые сообщили, что некий «смотрящий» подросток применял к их ребенку физическую силу и вымогал деньги. Сына этой семьи госпитализировали с ожогами.

Еще одна женщина сообщила, что в стенах спецшколы ее дочь подвергалась сексуальному насилию.

В связи с произошедшим из школы начали увольняться сотрудники.

При этом директор учреждения заявил, что увольнение работников никак не связано с данным инцидентом, их уход «вызван усталостью от постоянных проверок и вечного наблюдения».

Андрей Сенин, директор специальной учебно-воспитательной школы №2, воспитанниками которой являются осужденные подростки, сообщил «Новой газете», что увольнение сотрудников школы вызвано лишь их усталостью к повышенному вниманию следственного комитета и представителей СМИ. По словам главы учреждения, двое из пяти уволившихся сотрудников уже нашли «более спокойные места».

Сенин признался, что сам бы с радостью уволился в связи с участившимися проверками Следственного комитета, которые начались вскоре после обнародования сведений о насилии, происходящем в школе.

«В этой школе мы всегда неправы, а дети — правы, — заявил директор. — Пострадавший мальчик — не агнец, далеко не агнец». Также глава учреждения предположил, что ожоги — лишь результат желания подростка «в больничке полежать».

Директор учреждения не смог пояснить, каким образом никто из сотрудников не знал о происходящем в течение года, однако признался, что в штате работали более 80 человек, а воспитанников в специальной учебно-воспитательной школе — 20.

Напомним, в 2015 года из этой школы сбежали 12 воспитанников, после чего четырех сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности, все они также были уволены.

Елизавета Королькова — для «Новой газеты»