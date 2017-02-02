Россия не уведомила Белоруссию о решении установить погранзону на границе двух государств. Об этом заявила начальник отдела пресс-службы МИД Беларуси Мария Ваньшина, сообщает агентство БЕЛТА.

По ее словам, Россия приняла решение о создании пограничной зоны «вопреки всем существующим договоренностям».

«К сожалению, это не первый подобный случай. Схожая ситуация произошла в начале 2016 года, когда Россия фактически начала вводить ограничения на въезд граждан третьих стран через границу Беларуси и России. С учетом уровня прямого взаимодействия наших пограничных служб и их взаимного представительства, подобная нескоординированность действий, естественно, вызывает справедливые вопросы», — заявили в белорусском МИДе.

Во внешнеполитическом ведомстве предположили, что эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на белорусско-российской границе, отмененного более двадцати лет назад.

«А это идет вразрез с целым рядом существующих договоренностей, предусматривающих базовый принцип открытости границ между Республикой Беларусь и Российской Федерацией», — сказала Ваньшина.

Напомним, накануне директор ФСБ России Александр Бортников распорядился установить пограничную зону на границе России с Белоруссией для «создания необходимых условий охраны государственной границы РФ». Теперь региональные управления ФСБ в Псковской, Смоленской и Брянской областях должны установить на границе предупреждающие знаки и определить время и места въезда в пограничную зону.

Отметим, что ранее пограничной зоны на границах субъектов Российской Федерации с Белоруссией не было. В Брянской области существовала пограничная зона только вдоль границы с Украиной, в Псковской — вдоль границы с Эстонией и Латвией.