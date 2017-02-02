Руководство Арктического гуманитарного университета (МАГУ) в последний момент отказало организаторам в проведении «курса правовой журналистики», который правозащитники организовали для студентов и местных репортеров.

«Мы чуяли, что будет непросто, но не так же стремительно...» — разводит руками мурманский журналист и антифашист Александр Борисов. Он преподает в МАГУ не первый год, но с такой жесткой позицией руководства столкнулся впервые.

Месяц назад, когда они с местной правозащитницей Татьяной Кульбакиной предложили провести на базе университета открытую школу, посвященную различным юридическим аспектам работы в СМИ, а также журналистским инструментам защиты прав человека, руководство одобрило идею.

В деканате журфака договорились о датах, времени и привлечении к участию студентов факультета. В феврале и марте в школе должна была пройти целая серия семинаров с участием в том числе сотрудников «Фонда защиты гласности», «Новой газеты» и портала «Такие дела». Слушатели уже записались на курс, как вдруг стало известно, что двери университета для них закрыты.

«Внезапно директор социально-гуманитарного института (подразделение МАГУ) Андрей Виноградов заподозрил что-то неладное. Из телефонного разговора с ним я понял, что лекции в МАГУ могут читать только дипломированные специалисты со справкой об отсутствии судимости. Это все внятные доводы, которые я понял. Остальное — вода, ссылки на какие-то проверки, — говорит Александр Борисов. — Вообще в МАГУ никто не имеет право выступать, кроме их собственных преподавателей. Такой ответ я услышал».

В неофициальной беседе один из преподавателей университета сказал Виноградову, что запретить правовой курс директор решил после того, как ознакомился с содержанием фейсбук-страниц спикеров.

На просьбу «Новой газеты» прокомментировать ситуацию, Андрей Виноградов по телефону ответил, что ни с какими политическими причинами запрет проведения курса в стенах университета не связан. По его словам, причина — в новых требованиях Минобрнауки, согласно которым каждый, кто ведет занятия, должен соответствовать критериям, предъявляемым к штатным преподавателям, включая справку об отсутствии судимости. А содержание семинаров — соответствовать учебному плану.

На вопрос, распространяются ли новые правила, скажем, на специалистов, которых преподаватели университета приглашают на семинары или мастер-классы, ответ последовал утвердительный.

«Теперь это все под запретом, — заявил Андрей Виноградов. — Заниматься со студентами имеют право только наши сотрудники, никаких посторонних».