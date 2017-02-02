Координатор «Открытой России» Владимир Кара-Мурза-младший находится без сознания, сообщил на своей странице в фейсбуке адвокат Вадим Прохоров.

«В настоящее время Володя не в сознании. Наступила полиорганная недостаточность. Проводится искусственная вентиляция лёгких, гемодиализ и иные реанимационные процедуры», — пишет он.

Прохоров отметил, что медикам неясны причины случившегося.

«По второму кругу у нас все: похожие симптомы, причина не ясна. Низкое давление, дыхательная и почечная недостаточность. Он у реаниматолога, который вытаскивал его в прошлый раз», — рассказала «Новой газете» супруга Кара-Мурзы-младшего Евгения.

Ранее в четверг Владимира Кара-Мурзу-младшего экстренно госпитализировали в Москве.

В мае 2015 года Кара-Мурза экстренно попал в больницу, где врачи ввели его в состояние медикаментозного сна, поставив диагноз — острая почечная недостаточность. Его отец тогда заявил, что политика отравили.

Только в январе прошлого года специалисты из Франции установили, что в организме политика была значительно превышена допустимая для человека концентрация четырех тяжелых металлов (марганца, меди, цинка и ртути).