Правительство Великобритании опубликовало так называемую Белую книгу (план «Брексит»), в которой представило парламенту свой «плавный» сценарий по выходу страны из состава Евросоюза.

В британском парламенте документ был представлен министром по делам «Брексит» Дэвидом Дэвисом.

Представляя Белую книгу в парламенте, Дэвид Дэвис подчеркнул, что в ней представлено «видение премьер-министра по-настоящему независимой» Британии. В документе указывается, что для Соединенного Королевства крайне важно выйти из единого европейского рынка и достичь «соглашения о беспошлинной торговле» с ЕС.

Белая книга — официальное правительственное издание, лежащее в основе подготовки законодательного акта. Документ основан на 12 пунктах, в которых речь идет об укреплении союза Великобритании с ЕС, о защите «исторической» связи Англии с Ирландией, контроле над иммиграцией, обеспечении прав граждан ЕС в Великобритании и граждан Соединенного королевства в Еврозоне.

Кроме того, в документе также говорится об обеспечении свободной торговли Великобритании с европейскими рынками, сотрудничестве с другими государствами в борьбе с преступностью и терроризмом, обеспечении плавного выхода Великобритании из состава ЕС.

Примеры для создания новых экономических отношений между Великобританией и ЕС авторы Белой книги видят во Всемирной торговой организации (ВТО), торговом соглашении между Канадой и ЕС, а также в сотрудничестве Швейцарии с Евросоюзом.

Напомним, палата общин британского парламента уже приняла законопроект о начале выхода Соединенного королевства из Европейского союза.

Андрей Дубровский — для «Новой газеты»