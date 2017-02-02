

По всей Румынии 1 февраля прошли антиправительственные митинги и демонстрации, в которых приняли участие более 300 тысяч румын. Только в Бухаресте на улицы вышло примерно 100 тысяч горожан. Демонстранты перекрыли весь центр и блокировали правительственную резиденцию, требуя отставки кабинета министров.

Волна гражданских возмущений в Румынии началась еще две недели назад, когда стали известны намерения правительства социал-демократов ослабить борьбу с коррупцией, амнистировать сотни осужденных политиков и государственных чиновников, снизить порог ответственности за должностные преступления. Это планировалось сделать, как полагают местные наблюдатели, только ради того, чтобы лидер Социал-демократической партии Ливиу Драгня, имеющий условную судимость, мог вернуться на государственную службу и занять пост премьера.

Тогда во многих румынских городах состоялись стихийные митинги и демонстрации. В столице к протестующим присоединился президент Клаус Йоханнис.

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Нынешний всплеск массовых выступлений был обусловлен сообщением, что соответствующие постановления якобы уже подписаны и вступили в действие. По своему масштабу протестные акции, утверждает румынский онлайн портал News.ro, сравнялись с событиями 1989 года, когда был свергнут режим Чаушеску.

Свою озабоченность обострением ситуации в Румынии выразил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Ранее стало известно, что посольства ряда европейских стран направили письмо румынскому премьер-министру с призывом отменить принятые решения, которые подрывают все усилия последних лет по последовательной борьбе с коррупцией за верховенство закона.

Из-за несогласия с действиями коллег по правительству подал в отставку министр торговли Румынии.