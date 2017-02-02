Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель подаст в Генпрокуратуру заявление на депутата Наталью Поклонскую, сообщает ТАСС.

«Мы готовим юридический ответ Поклонской и общественникам. В ближайшее время мы направим два заявления в Генпрокуратуру, одно будет касаться лично Поклонской, второе — людей, которые рассылают в кинотеатры письма с призывом отказаться от проката моего фильма», — сказал Учитель.

Режиссер также пообещал подать заявления на представителей общественных организаций, которые требуют от кинотеатров отказаться от показа фильма «Матильда».

Во вторник, 31 января, организации «Христианское Государство — Святая Русь» разослала в кинотеатры письмо с требованием отказаться от показа фильма «Матильда». Представители организации заявили, что предпримут «методы борьбы с беззаконием и безумием».

«СМИ толкуют первое [письмо] в неприемлемом смысле. Он пишут об этом так: "Каким-то людям не понравился фильм, и теперь они угрожают". С одной стороны, это так, но мы не говорим, что поджигать кинотеатры будем мы. Мы используем резонанс, чтобы заставить общество прислушаться к себе, пересмотреть свои ценности, понять в чем был подвиг нашего государя», — сказал руководитель отдела по взаимодействию со СМИ организации Мирон Кравченко

При этом он выразил уверенность в том, что фильм в прокат все-таки не выйдет: «Естественно, он не выйдет, мы это знаем. У нас есть аналитический отдел, который пришел к таким выводам. Я в свое время курировал разгон гей-парада, мы работали, вывели людей, в итоге власти на это посмотрели и отменили мероприятие», — отметил Кравченко.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру исследовать сценарий картины режиссера Алексея Учителя «Матильда».

К проверке она попросила привлечь экспертную комиссию из числа профессиональных историков и представителей церкви (православных богословов), поскольку «в фильме главными героями являются лица, официально канонизированные — Святые Государь Николай Второй, Государыня Александра Феодоровна, Великие Княжны Ольга, Татиана, Мария, Анастасия и Цесаревич Алексей».