Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) подала иск о взыскании 192 миллионов рублей с ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть», распространяющего за рубежом программы телеканала.

Согласно картотеке Арбитражного суда Москвы, иск поступил 1 февраля и пока не принят к производству. Основания к требованиям тоже пока не сообщили, уточняет РАПСИ.

Представители ВГТРК и Первого канала в разговоре с «Новой газетой» отказались прокомментировать ситуацию и раскрыть подробности иска.

Также к делу привлекли ООО «Серебряный экран» — компанию, занимающуюся распространением кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Как сообщает Regnum со ссылкой на источник, ООО «Серебряный экран» принадлежит Владимиру Гусинскому.

По информации РБК, спор может быть связан с правами на сериал «Тайны следствия».

Двумя месяцами ранее Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании «Музыкальное право» к Первому каналу. Тогда истец требовал взыскать 3 млн рублей за незаконное, по его мнению, использование песни «Весна» в телепередаче «Что? Где? Когда?».

Елизавета Королькова — для «Новой газеты»