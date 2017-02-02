Министерство юстиции обжалует решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате политику Алексею Навальному 63 тысяч евро за допущенные российскими властями нарушения при задержании на протестных акциях, передает ТАСС.

«Обжалование постановления будет обеспечено в установленные Конвенцией (о защите прав человека и основных свобод) сроки с привлечением компетентных государственных органов к подготовке правовой позиции Российской Федерации», — заявили в Минюсте.

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Ранее в четверг ЕСПЧ присудил Навальному 63 тысячи евро. Политик оспаривал семь случаев задержаний: после президентских выборов в марте 2012 года, три задержания после акции протеста на Болотной площади в мае 2012 года, у Следственного комитета в октябре 2012 года и два задержания у Замоскворецкого районного суда Москвы в феврале 2014 года.