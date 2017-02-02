В Каире задержали россиянина, завербованного «Исламским государством» (террористическая организация, запрещенная в России — ред.) для совершения терактов в Египте, сообщает информационное издание «Аль-Яум ас-Сабиа» со ссылкой на генеральную прокуратуру Арабской Республики Египет.

В телефоне и ноутбуке, которые изъяли правоохранители, обнаружена его переписка с представителями руководства ИГ, свидетельствующая о том, что россиянину шло финансирование от боевиков, а также давались инструкции по тому, как совершить теракты.

«Кроме того, найдены видеозаписи главаря группировки Абу Бакра аль- Багдади и фотографии с лидерами террористической группировки.и переписку с представителями руководства Исламского государства»,— уточняет «Аль-Яум ас-Сабиа».

Во время следственных мероприятий установлено, что гражданин России был завербован террористами и проходил обучение диверсионной деятельности в их лагерях в Сирии, куда он попал через Турцию. После этого он вернулся в Египет, снял комнату в столичном районе Тагамму аль-Хамис и планировал террористические акции в Египте.

Андрей Дубровский — для «Новой газеты»