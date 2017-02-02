Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело в отношении заключенного карельской исправительной колонии № 7 Хасбулата Габзаева.

Его подозревают в нарушении части 2 статьи 321 УК России (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи осуществлением им служебной деятельности).

По версии следствия, в декабре прошлого года Габзаев дважды не подчинился законным требованиям инспекторов колонии. Как отмечается на сайте СК, в первом случае Габзаев бросил в голову сотруднику тарелку, во втором — напал на двух инспекторов.

Как рассказал «Новой газете» адвокат Максим Камакин, он был у Хасбулата Габзаева только 19 января. Он назвал Габзаева глубоко религиозным человеком и предположил, что заключенный защищал от осквернения Коран.

«Скорее всего, эту защиту представляют как нападение на охранников. Ничего подобного он не совершал. Все действия были направлены на защиту Корана», — сказал Камакин.

Габзаев приговорен к трем годам лишения свободы (статья 30, часть 2 статьи 208 УК — приготовление к участию в незаконном вооруженном формировании). Он одним из первых рассказал о пытках в сегежской колонии. Его брат Хаджимурат Габзаев ранее рассказал, что заключенного отправили в ШИЗО за отказ есть свинину. В свою очередь, представители колонии рассказали, что поместили Хасбулата Габзаева в штрафной изолятор за нецензурную брань.