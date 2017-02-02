Президент России Владимир Путин заявил, что обострение ситуации в Донбассе связано с попыткой Киева наладить отношения с новой американской администрацией и получить финансовую поддержку. Об этом сообщает ТАСС.

«Украина поддерживала в США конкретную "кандидатку" и теперь путем обострения в Донбассе пытается наладить отношения с новой администрацией», — сказал он.

По словам президента, «Киев, нуждаясь в деньгах, пытается обострением в Донбассе представить себя жертвой».

Владимир Путин также назвал и другие причины, в том числе попытки Киева бороться с оппозицией, отвлекая внимание обострением в Донбассе.

Бои в районе Авдеевки и Донецка продолжаются уже несколько суток. Накануне постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко направил генеральному секретарю организации письмо об обострении вооруженного конфликта в Донбассе.