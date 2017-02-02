Увольнение 13 высокопоставленных сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций связано с «развитие управленческой структуры» министерства, а также с укрупнением региональных центров ведомства.

В МЧС уточнили, что руководители Дальневосточного, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского региональных центров освобождены от должностей в рамках укрупнения Сибирского, Центрального и Южного региональных центров МЧС России.

«Новые подходы к организации работы территориальных органов МЧС России будут реализованы на основе внедрения передовых технологий управления, позволяющих сократить численность управленческого звена и пропорционально увеличить штат пожарных и спасателей реагирующих подразделений», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, «с каждым из руководителей будет проведена беседа и их кандидатуры будут рассмотрены на другие должности в системе МЧС России».

Ранее в четверг президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей 13 высокопоставленных сотрудников МЧС, двух сотрудников МВД, а также руководителя Следственного управления СК по Ханты-Майнсийскому автономному округу и прокурора Ярославской области.

Андрей Дубровский — для «Новой газеты»