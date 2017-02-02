Министерство финансов США ослабило санкции, введенные против Федеральной службы безопасности России по обвинению в причастности к кибератакам. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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В опубликованном документе отмечается, что теперь разрешено запрашивать, получать, использовать и платить за лицензии, сертификаты и разрешения, выданные ФСБ России на «продукты информационных технологий». Общая стоимость оплаты не должна превышать 5 тысяч долларов в год.

При этом запрещаются экспорт, реэкспорт и поставка любых товаров и технологий в Крым.

В документе сказано, что он принят в рамках санкций, введенных в апреле 2015 года и в декабре 2016 года в связи со «злонамеренной кибердеятельностью».

Напомним, начале октября министерство внутренней безопасности США и Нацразведка обвинили Россию в намеренном взломе почтовых серверов американских граждан и политических организаций с целью вмешательства в избирательный процесс в стране.

В связи с этим в конце декабря США ввели санкции против ГРУ Минобороны России, ФСБ и нескольких российских компаний, обвинив их в совершении кибератак.