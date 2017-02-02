Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о задержании бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

«Предоставить органу досудебного расследования разрешение на задержание подозреваемого с целью его участия в рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в решении суда.

Генпрокуратура подозревает Януковича и его окружение в завладении государственным имуществом — зданиями и сооружениями комплекса отдыха «Пуща Водица» урочища «Межигорье».

Заседание суда состоялось 30 января.