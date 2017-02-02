Президент Украины Петр Порошенко возложил на Россию вину за обострение конфликта в Донбассе. Об этом он написал на личной странице в фейсбуке.

«На грань гуманитарной катастрофы Авдеевку ставит Москва — жестоко и антигуманно. Она систематически нарушает минские договоренности, и коллективными усилиями должна быть принуждена к их выполнению», — написал Порошенко.

Он также сообщил, что Совбез ООН рассмотрит ситуацию в Авдеевке.

«Страна-агрессор, которая, к сожалению, является постоянным членом Совбеза, должна еще раз почувствовать солидарность мира с Украиной», — считает украинский президент.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обострение ситуации в Донбассе связано с попыткой Киева наладить отношения с новой американской администрацией и получить финансовую поддержку.

Бои в районе Авдеевки и Донецка продолжаются уже несколько суток. Совет Безопасности ООН призвал к немедленному возвращению к режиму прекращения огня в Донбассе и выразил «свою полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины».

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в минувшие выходные зафиксировала наличие танков и гаубиц возле Авдеевки и участившиеся случаи нарушения режима тишины.