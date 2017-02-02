Первый канал прокомментировал ситуацию с иском, поданным ВГТРК. В пресс-службе компании «Первый канал. Всемирная сеть» признались, что не видели самого искового заявления, но сделали предположение относительного претензий ВГТРК.

«Возможно, речь идет о показе сериала «Тайны следствия». Старые сезоны сериала действительно выходят на кабельном канале «Дом кино», входящем в «Цифровое Телесемейство» Первого канала, на основании контракта с правообладателем — компанией «Серебряный экран», — пояснили в пресс-службе.

На Первом канале подчеркнули, что не видят судебных перспектив у подобного иска. «Но нам лестно, что ВГТРК теперь рассматривает кабельный канал «Дом кино» как прямого конкурента федерального эфирного канала «Россия 1», — добавили на Первом.

Напомним, на ВГТРК от комментариев отказались.

Ранее в четверг стало известно, что ВГТРК подала иск о взыскании 192 миллионов рублей с ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть», распространяющего за рубежом программы телеканала.

Иск поступил 1 февраля и пока не принят к производству.

Елизавета Королькова — для «Новой газеты»