Белый дом назвал смягчение санкций в отношении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России «уточнением действия» существующих ограничений. Об этом сообщает ТАСС.

За более подробными сведениями пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер посоветовал обратиться к Министерству финансов США, которое смягчило санкции.

Ранее в четверг сообщалось, что минфин США ослабил санкции, введенные против ФСБ по обвинению в причастности к кибератакам. Теперь разрешено запрашивать, получать, использовать и платить за лицензии, сертификаты и разрешения, выданные ФСБ России на «продукты информационных технологий». Общая стоимость оплаты не должна превышать 5 тысяч долларов в год.

Напомним, начале октября министерство внутренней безопасности США и Нацразведка обвинили Россию в намеренном взломе почтовых серверов американских граждан и политических организаций с целью вмешательства в избирательный процесс в стране.

В связи с этим в конце декабря США ввели санкции против ГРУ Минобороны России, ФСБ и нескольких российских компаний, обвинив их в совершении кибератак.