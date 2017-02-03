Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала запрещенную Минскими соглашениями военную технику в подконтрольной Украине Авдеевке, сообщается в отчете организации за первое февраля.

Наблюдатели рассказали о четырех танка Т-64 в Авдеевке, в районе Нейталова ОБСЕ зафиксировала движение двух систем залпового огня BM-21. Еще две артиллерийские установки обнаружены в трех километрах от Волновахи.

Накануне президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе. «На грань гуманитарной катастрофы Авдеевку ставит Москва — жестоко и антигуманно. Она систематически нарушает минские договоренности, и коллективными усилиями должна быть принуждена к их выполнению», — написал на своей странице в фейсбуке Порошенко.

Президент России Владимир Путин заявил, что обострение ситуации в Донбассе связано с попыткой Киева наладить отношения с новой американской администрацией и получить финансовую поддержку.

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