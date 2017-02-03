Законопроект о приравнивании к митингам встреч депутатов с избирателями, внесенный накануне в Госдуму, согласован с Кремлем, передает РБК со ссылкой на близкий к руководству Госдумы источник.

Законопроект в Госдуму внесла депутат от «Единой России» Ирина Белых. Документ обязывает депутатов подавать запрос не позднее чем за семь дней до планируемой встречи с избирателями.

По мнению авторов законопроекта, это необходимо «в том числе в целях соблюдения общественного порядка, обеспечения безопасности участников публичных мероприятий и иных граждан».

Собеседник РБК рассказал, что законопроект «согласован с президентской администрацией и будет поддержан».

В конце декабря Мосгордума приравняла встречи депутатов с избирателями к митингам. Все встречи, кроме собраний, нужно будет согласовывать. Автор поправок к закону Татьяна Портнова говорила, что порядок проведения встреч столичных депутатов с избирателями не определен, а потому «налицо пробел в правовом регулировании данного вопроса».